24 Канал обратился за комментарием в ГСЧС города Киева. Там объяснили, что именно стало источником возгорания.

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Огонь на левом берегу Киева

Очевидцы делятся в сети кадрами пожара на Троещине. С места валит черный густой дым.

Полотно с дымом нависло над городом / Фото соцсети

Что происходит на Троещине: смотрите видео

В ГСЧС уточнили, что на открытой местности горит мусор. Огонь охватил площадь около 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

К слову, вчера, 3 сентября, задымление заметили на Киевщине. Оказалось, что в Чернобыльской зоне горит лесная подстилка. Огонь охватил площадь ориентировочно 20 гектаров.