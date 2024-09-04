24 Канал звернувся по коментар до ДСНС міста Києва. Там пояснили, що саме стало джерелом займання.

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Вогонь на лівому березі Києва

Очевидці діляться в мережі кадрами пожежі на Троєщині. З місця валить чорний густий дим.

Полотно із димом нависло над містом / Фото соцмережі

Що відбувається на Троєщині: дивіться відео

У ДСНС уточнили, що на відкритій місцевості горить сміття. Вогонь охопив площу близько 50 квадратних метрів. Постраждалих немає.

До слова, вчора, 3 вересня, задимлення помітили на Київщині. Виявилося, що у Чорнобильській зоні горить лісова підстилка. Вогонь охопив площу орієнтовно 20 гектарів.