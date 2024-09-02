Вогонь розповсюдився на село Студенок. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що місцевих жителів звідти евакуюють.

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В Харківській області масштабна лісова пожежа

У Оскільській ТГ Ізюмського району триває масштабна пожежа, горять лісові насадження на площі біля 1200 гектарів. Вогонь розповсюдився на село Студенок,

– повідомив Синєгубов.

Місцева влада повідомила про евакуацію жителів. Станом на 20:18 кількість евакуйованих – понад 200 людей.

За словами глави ОВА, на місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА.

"Залучаємо додаткові ресурси для ліквідації пожежі із інших областей", – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що на Донеччині вже другий день палає лісова пожежа. В неділю, 1 вересня, на території Національного природного парку "Святі гори" спалахнула масштабна пожежа. Через посушливу погоду та сильний поривчастий вітер вогонь швидко охопив великі площі. Крім того, значною перепоною для ліквідації загоряння є забрудненість території лісу вибухонебезпечними предметами. Станом на ранок 2 вересня лісову пожежу локалізовано на орієнтовній площі 1200 гектарів.