Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, передає 24 Канал. Унаслідок пожежі постраждало 47 людей.

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Під час гасіння нафтобази постраждали рятувальники

Оперативні служби Росії повідомили, що в Пролетарську Ростовської області, де після атаки дронів понад два тижні горіла нафтобаза, "ліквідовано відкрите горіння".

Офіційно про те, що пожежу загасили, влада поки не повідомляла.

В адміністрації Пролетарського району повідомляли, що площа займання складала 10 тисяч квадратних метрів. Під час гасіння вогню постраждали понад 40 пожежників.

Раніше, у мережі опублікували супутникові знімки з місця пожежі на нафтобазі у Ростовській області.

Також у мережі припустили, що 23 серпня, ймовірно, нафтобазу атакували вдруге.