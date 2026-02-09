На Оболони в Киеве горела трансформаторная подстанция в Киеве
- В ночь на 9 февраля в Оболонском районе Киева произошел пожар на трансформаторной подстанции, который быстро локализовали спасатели.
- Пожар полностью ликвидировали в 04:24, жертв и пострадавших нет, причину возгорания устанавливают правоохранители.
В ночь на 9 февраля в Оболонском районе Киева произошел пожар на трансформаторной подстанции. Огонь мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили, однако спасатели быстро локализовали возгорание.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС Киева.
Что известно о пожаре?
В Киеве в Оболонском районе произошел пожар на трансформаторной подстанции. Сообщение о возгорании на проспекте Оболонском поступило к спасателям 9 февраля в 03:54.
По данным чрезвычайников, горела трансформаторная подстанция, при этом существовала угроза распространения огня на припаркованные рядом автомобили. Спасателям удалось оперативно локализовать пожар и не допустить дальнейшего распространения пламени.
Пожар полностью ликвидировали в 04:24. Жертв и пострадавших нет.
Сейчас причину возгорания устанавливают правоохранители.
Где были взрывы и попадания из-за атаки дронов?
В Приморском районе Одессы ночью произошел российский обстрел. Из-за атаки на гражданскую инфраструктуру погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, в частности 19-летняя девушка. Повреждены жилые дома.
Россия во второй раз атаковала энергообъект Нововолынской общины, что в Волынской области. Враг бил по инфраструктуре дронами. Коммунальные услуги жителям предоставляют контролируемо.
В Шахтерском, что на Днепропетровщине, из-за атаки врага пострадали 9 человек, среди них – 13-летняя девочка.
7 человек травмированы в результате вражеских обстрелов Сумщины. Под атаку попали Шостка, Сумская и Камышанская общины.