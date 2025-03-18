Погибла группа и полсотни людей: детали кровавого пожара в ночном клубе Северной Македонии

В ночь на 16 марта в ночном клубе Северной Македонии произошел самый кровавый за всю историю пожар в ночном клубе. В страшном огне погибли почти все участники рок-группы, а также 59 человек, которые были на концерте.

Журналисты BBC узнали некоторые детали страшной трагедии. Что известно о жутком пожаре в ночном клубе – передает 24 Канал.

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Пожар в ночном клубе оборвал жизнь полсотни людей

В ночь на 16 марта в ночном клубе Северной Македонии произошел страшный пожар. В огне погибли 59 человек, еще 155 – пострадали. Среди жертв – почти все участники известной рок-группы ДНК, которая в тот вечер устроила концерт.

Так, пожар произошел около 2:30 по местному времени в ночь на воскресенье в ночном клубе Pulse в городе Кочане, когда там выступала популярная местная группа ДНК. На концерт пришло около 500 человек.

По предварительной информации, причиной масштабного пожара в ночном клубе стало использование пиротехники. На одной из видеозаписей с концерта видно, как от использования пиротехники начинается возгорание на потолке.

Пожар в ночном клубе: смотрите видео

Сейчас в рамках расследования причин трагедии полиция задержала 10 человек. Представитель прокуратуры Республики Северная Македония Билана Арсовская сообщила, что в деле о пожаре в ночном клубе подозревают 10 человек, среди которых – чиновники, которые выдали заведению лицензию. Также в СМИ сообщали о задержании владельца клуба, однако в полиции этого официально не подтверждали.

Известно, что в здании клуба Pulse был только один выход. Задние двери были закрыты и эвакуироваться через них было невозможно. Кроме того, в системе пожаротушения и системе защиты от молнии обнаружили недостатки.

В пожаре выжил только один участник группы ДНК – вокалист. Он сейчас находится в больнице. Второй вокалист, бэк-вокалистка, барабанщик, клавишник, а также фотограф группы погибли.

Министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски отметил, что пожар вспыхнул из-за искр от пиротехники. Они попали на потолок, что была сделана из легковоспламеняющегося материала. Люди сначала пытались потушить пожар, а когда не получилось – начали убегать. Поскольку работал только один выход, то образовалась давка.

Местные СМИ пишут, что ночной клуб Pulse – импровизированный. Ранее в этом помещении был склад ковров.

Сейчас в Северной Македонии объявили 7-дневный траур по погибшим в ночном клубе.