Предполагают, что, вероятно, им является молодой военный, недавно вернувшийся с войны в Украине. Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Что известно о военнослужащем

В СМИ сообщается, что по предварительной информации виновником пожара является 23-летний Станислав Ионкин, уроженец Свердловской области. Из-за полученного ранения он вернулся с войны в Украине в августе этого года, однако эта информация полностью не подтверждена.

Также в сети предполагают, что в Кострому Станислав приехал именно для прохождения медкомиссии после ранения, чтобы его снова отправить в зону боевых действий. Что же стало причиной потасовки в кафе и зачем Станислав спровоцировал масштабный пожар, неизвестно.

Сейчас парня задержали и проводятся следственные действия в отношении него, а по факту трагедии возбуждено два уголовных дела:

за причинение смерти по неосторожности,

за недобросовестное предоставление услуг.

Пожар унес 15 жизней

Пожар в кафе Костромы вызвал выстрел Станислава из ракетницы "Сигнал охотника" в потолок клуба. Поэтому она загорелась почти мгновенно, а площадь составила 3,5 тысячи метров.

К тушению пожара подключили 50 человек на 20 спецмашинах, однако оно осложнялось тем, что была угроза обрушения кровли. Огонь удалось обуздать только через 2 часа – в 4:23.

Сообщается, что из здания эвакуировали 250 человек, еще 15 человек вывели из дома рядом с кафе. Однако эвакуация осложнялась тем, что почему-то из 7 эвакуационных выходов работали только 3, так что спасателям пришлось буквально выламывать закрытую дверь.

Пожар унес и жизни. В СМИ сообщают, что в результате возгорания погибли по меньшей мере 15 человек.

Недавние пожары в России

Предыдущий пожар в России произошел накануне, 4 ноября. Случилось это на окраине Брянска. Сообщается, что огонь был настолько сильным, что его могли увидеть с других концов города.

25 октября на химзаводе в Перми произошел взрыв и вспыхнул пожар. Поэтому смог накрыл один из крупнейших микрорайонов города, поэтому жителям рекомендовали закрывать окна.

Пожар случился и в самом центре Москвы на Кутузовском проспекте. Там неизвестный поджег приемную "Единой России".

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