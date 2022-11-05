Припускають, що, ймовірно, ним є молодий військовий, який нещодавно повернувся із війни в Україні. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про військовослужбовця

У ЗМІ повідомляється, що за попередньою інформацією винуватцем пожежі є 23-річний Станіслав Іонкін, уродженець Свердловської області. Через отримане поранення він повернувся з війни в Україні у серпні цього року, однак ця інформація наразі повністю не підтверджена.

Також у мережі припускають, що у Кострому Станіслав приїхав саме для проходження медкомісії після поранення, щоб його знову відправити у зону бойових дій. Що ж стало причиною бійки в кафе та навіщо Станіслав спровокував масштабну пожежу, наразі невідомо.

Зараз хлопця затримали та проводяться слідчі дії щодо нього, а за фактом трагедії порушено дві кримінальні справи:

за заподіяння смерті через необережність,

за недобросовісне надання послуг.

Пожежа забрала 15 життів

Пожежу у кафе Костроми спричинив постріл Станіслава із ракетниці "Сигнал мисливця" у стелю клубу. Через це вона зайнялася майже миттєво, а площа склала 3,5 тисячі метрів.

До гасіння пожежі долучили 50 людей на 20 спецмашинах, однак воно ускладнювалося тим, що була загроза обвалення покрівлі. Вогонь вдалося приборкати лише через 2 години – о 4:23.

Повідомляється, що з будівлі евакуювали 250 людей, ще 15 осіб вивели з будинку поряд з кафе. Однак евакуація ускладнювалася тим, що чомусь з 7 евакуаційних виходів працювали лише 3, тож рятувальникам довелося буквально виламувати зачинені двері.

Пожежа забрала й життя. У ЗМІ повідомляють, що внаслідок займання загинули щонайменше 15 людей.

Нещодавні пожежі в Росії

Попередня пожежа в Росії трапилася напередодні, 4 листопада. Трапилося це на околиці Брянська. Повідомляється, що вогонь був настільки сильним, що його могли побачити з інших кінців міста.

25 жовтня на хімзаводі у Пермі стався вибух і спалахнула пожежа. Через це смог накрив один із найбільших мікрорайонів міста, тож жителям рекомендували закривати вікна.

Пожежа трапилася й у самісінькому центрі Москви на Кутузовському проспекті. Там невідомий підпалив приймальню "Єдиної Росії".

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