Як пишуть російські ЗМІ, повідомлення про загоряння кафе "Полігон" надійшло о 2:37.

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Кафе, де спалахнула пожежа, розташований на вулиці Нікітській. Вогонь поширився на 3,5 тисячі квадратних метрів. З будівлі евакуювали 250 людей. Ще 15 осіб вивели з будинку поряд з кафе.

Пожежу вдалося локалізувати лише за 2 години – о 4:23. Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що була загроза обвалення покрівлі. Ранг пожежі підвищили до третьої.

З вогнем намагалися впоратися 50 людей на 20 спецмашинах.

Що відомо про жертв та постраждалих

За даними регіонального МНС, внаслідок пожежі постраждали 4 особи, ще щонайменше 5 людей загинули. Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо.

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Нещодавні пожежі в Росії

У ніч проти 4 листопада мешканців Брянська перелякала потужна пожежа, яка спалахнула на околиці міста. Пожежа охопила якусь звичайну будівлю. Але вогонь був настільки сильним, що його могли побачити з інших кінців міста.

На хімзаводі у Пермі 25 жовтня стався вибух і спалахнула пожежа. Внаслідок цього є постраждалі. Місто охопив їдкий смог.

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