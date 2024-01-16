Чрезвычайщики оперативно ликвидировали пожар. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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Детали возгорания маршрутки

Утром 16 января в 06:48 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре по проспекту Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы. По прибытии на место чрезвычайники обнаружили, что возгорание произошло в маршрутном такси на проезжей части дороги.

В Киеве на дороге внезапно загорелось маршрутное такси / ГСЧС

Работники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

На месте работало 10 пожарных, а также 2 единицы пожарно-спасательной техники. Жертв и пострадавших нет,

– отметили чрезвычайники.

На месте работали два автомобиля и десяток чрезвычайных ситуаций / ГСЧС

В то же время, причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Пожар в киевском ТРЦ