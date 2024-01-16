Чрезвычайщики оперативно ликвидировали пожар. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
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Детали возгорания маршрутки
Утром 16 января в 06:48 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре по проспекту Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы. По прибытии на место чрезвычайники обнаружили, что возгорание произошло в маршрутном такси на проезжей части дороги.
В Киеве на дороге внезапно загорелось маршрутное такси / ГСЧС
Работники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.
На месте работало 10 пожарных, а также 2 единицы пожарно-спасательной техники. Жертв и пострадавших нет,
– отметили чрезвычайники.
На месте работали два автомобиля и десяток чрезвычайных ситуаций / ГСЧС
В то же время, причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
Пожар в киевском ТРЦ
- В столице 13 января вспыхнула пожар в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе. Возгорание произошло на 4 этаже в детской. Работники ГСЧС эвакуировали 200 посетителей и работников торгового центра. Огонь обуздали в тот же день.
- Мэр города сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Пострадавшие обратились за помощью к врачам с жалобами на отравление продуктами горения. Они получили пособие на месте, отказались от госпитализации.
- Правоохранители обнаружили, что пожар в ТРЦ "Космополит" случился из-за преднамеренного поджога. Его совершил 7-летний мальчик, посещавший детскую комнату.