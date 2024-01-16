Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Що стало причиною для загоряння, наразі невідомо.
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Деталі загоряння маршрутки
Вранці 16 січня о 06:48 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу по проспекту Академіка Глушкова, що у Голосіївському районі столиці. Після прибуття на місце надзвичайники виявили, що загоряння сталося в маршрутному таксі на проїжджій частині дороги.
У Києві на дорозі раптово загорілося маршрутне таксі / ДСНС
Працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.
На місці працювало 10 вогнеборців, а також 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Жертв і постраждалих немає,
– зазначили надзвичайники.
На місці працювали два автомобілі та десяток надзвичайників / ДСНС
Водночас причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Пожежа у київському ТРЦ
- У столиці 13 січня спалахнула пожежа у ТРЦ "Космополіт" у Солом'янському районі. Загоряння сталось на 4 поверсі у дитячій кімнаті. Працівники ДСНС евакуювали 200 відвідувачів та працівників торгового центру. Вогонь приборкали того ж дня.
- Мер міста повідомив. що внаслідок інциденту постраждали три особи. Постраждалі звернулися по допомогу до лікарів зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Вони отримали допомогу на місці, відмовилися від госпіталізації.
- Правоохоронці виявили, що пожежа у ТРЦ "Космополіт" трапилася через умисний підпал. Його здійснив 7-річний хлопчик, що відвідував дитячу кімнату.