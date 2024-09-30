Пожар произошел в московском районе Дегунино на Ильменском проезде в ЖК "Селигер Сити". Как сообщили в российском МЧС, огонь поднялся с 5 по 8 этажи. РосСМИ распространили много видео с места чрезвычайного происшествия.

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На видео попал момент взрыва:

Люди спасались самостоятельно

На кадрах видно, что жители горящего ЖК, спасаясь от пламени, влезали на карниз, а один человек спрыгнул из окна вниз.

Отмечают, что после серии взрывов начали разрушаться конструкции дома. Также из-за взрывов разлетелись окна "на десятки метров".

Человек выпрыгнул из горящего дома в Москве: видео

Из горящего здания местные чрезвычайники проводили эвакуацию, из огня спасли 7 человек.

Пожар какое-то время не удавалось обуздать: видео

"Окна выбило с корнем", – рассказывает закадровый голос россиянина, комментируя пожар.

Есть пострадавшие

Впоследствии в российском МЧС уточнили информацию о пострадавших. Также там заявили, что пожар полностью ликвидировали.

"2 человека, в том числе ребенок пострадали в результате пожара в жилом комплексе в Москве", – говорится в сообщении.



В ЖК выбило окна / Фото росСМИ



Пожар в московском ЖК / Фото росСМИ

Отмечают, что в доме около 38 этажей. Телеграмм-каналы со ссылкой на жителей московского ЖК "Селигер Сити" пишут, что перед ночными взрывами и пожаром в ту же квартиру на пятом этаже заносили по меньшей мере 4 баллона с газом и другую технику.

По предварительным данным, в помещении планировали делать натяжные потолки. Впрочем, что вызвало пожар – пока неизвестно.