Российское минобороны уже традиционно говорило только о "сбивании" беспилотников. Больше всего россияне якобы ликвидировали в Волгоградской области, где, вероятнее всего, горит склад боеприпасов в поселке Котлубань, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов в России

Вражеское министерство сообщило, что якобы их ПВО "сбила":

67 дронов – над Волгоградской областью,

17 – над территорией Белгородской,

17 – над Воронежской областью,

18 – над территорией Ростовской области,

по одному – над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем;

3 – над акваторией Азовского моря.

Кстати, в Ейске Краснодарского края расположен аэродром россиян, откуда они каждую ночь запускают ударные дроны Shahed. Местные жители написали, что взрывы прогремели вблизи военного городка. Вероятно, под ударом оказался военный аэродром.

Подробнее об атаке врагов – читайте по ссылке.