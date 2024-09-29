Російське міноборони вже традиційно говорило тільки про "збиття" безпілотників. Найбільше росіяни нібито ліквідували у Волгоградській області, де, найімовірніше, горить склад боєприпасів у селищі Котлубань, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів у Росії

Вороже міністерство повідомило, що нібито їхня ППО "збила":

67 дронів – над Волгоградською областю,

17 – над територією Білгородської,

17 – над Воронезькою областю,

18 – над територією Ростовської області,

по одному – над Брянською та Курською областями та Краснодарським краєм;

3 – над акваторією Азовського моря.

До речі, у Єйську Краснодарського краю розташований аеродром росіян, звідки вони щоночі запускають ударні дрони Shahed. Місцеві мешканці написали, що вибухи пролунали поблизу військового містечка. Ймовірно, під ударом опинився військовий аеродром.

Детальніше про атаку ворогів – читайте за посиланням.