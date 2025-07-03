Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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В Одесской области начался масштабный пожар

На место возгорания приехали более 30 пожарных. Команды ликвидируют крупный пожар в селе Косовка, Березовского района. Огонь уже распространился на 10 гектаров, но может распространиться еще на большую территорию.

В ГСЧС отметили, что существует угроза распространения огня на частный сектор. Сильный ветер может способствовать более быстрому распространению пожара. Спасатели работают по повышенному номеру вызова.

У полиции сообщили, что на автодороге Одесса – Вознесенск зафиксировано сильное задымление из-за пожара. Движение транспорта затруднено между селами Донская Балка и Степановка. Водителям советуют быть внимательными и напоминать выбирать альтернативные маршруты.

Вблизи Косовки в Одесской области бушует пожар / Фото ГСЧС области

В комментарии Общественному жители рассказали, что пожар в поле начался около 10:00. По их словам огонь шел в противоположную сторону, но ветер изменил его направление. Все люди вышли тушить пламя. Они говорят, что пожар достиг огородов.

Я был на работе, когда позвонила жена. Сказала, что огонь к огороду подбирается. Приехал сразу, соседи уже бегали с ведрами, шлангами. Начали тушить своими силами,

– рассказал местный житель Юрий.

На месте возгорания работал трактор. С помощью техники удалось перекопать землю, чтобы несколько остановить огонь.

Напомним, 2 июля серьезный пожар произошел на окраине Житомира. Сначала в складских зданиях произошел мощный взрыв. Его причины которого выясняются, вероятно, вспыхнула селитра.