Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Одеської області.

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На Одещині почалася масштабна пожежа

На місце загоряння приїхали понад 30 вогнеборців. Команди ліквідовують велику пожежу в селі Косівка, Березівського району. Вогонь вже розповсюдився на 10 гектарів, але може поширитися ще на більшу територію.

У ДСНС зауважили, що існує загроза розповсюдження вогню на приватний сектор. Сильний вітер може сприяти швидшому поширенню пожежі. Рятувальники працюють за підвищеним номером виклику.

У поліції повідомили, що на автодорозі Одеса – Вознесенськ зафіксоване сильне задимлення через пожежу. Рух транспорту ускладнено між селами Донська Балка та Степанівка. Водіям радять бути уважними та нагатися обирати альтернативні маршрути.

Поблизу Косівки на Одещині вирує пожежа / Фото ДСНС області

У коментарі Суспільному жителі розповіли, що пожежа в полі почалася близько 10:00. За їхніми словами вогонь ішов у протилежний бік, але вітер змінив його напрямок. Усі люди вийшли гасити полум'я. Вони кажуть, що пожежа досягла городів.

Я був на роботі, коли подзвонила дружина. Сказала, що вогонь до городу підбирається. Приїхав одразу, сусіди вже бігали з відрами, шлангами. Почали тушити своїми силами,

– розповів місцевий житель Юрій.

На місці загоряння працював трактор. За допомогою техніки вдалося перекопати землю, щоб дещо зупинити вогонь.

Нагадаємо, 2 липня серйозна пожежа сталася на околиці Житомира. Спочатку в складських будівлях стався потужний вибух. Його причини якого з'ясовуються, ймовірно, спалахнула селітра.