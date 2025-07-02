Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки та Житомирську міську адміністрацію.

У середу, 2 липня, близько 18:00 мешканці Житомира повідомили про гучний вибух у місті. За даними місцевих ЗМІ та міської ради, він стався на одній з автозаправних станцій на східній околиці.

Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби,

– йдеться в повідомленні міськради.

Вибух у Житомирі / Фото ТСН

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на АЗС у селищі Березино пролунало кілька вибухів. Станом на 18:55 на виїзді з Житомира в бік Києва зафіксовано великий затор. До місця події виїхали рятувальники.

Потужний вибух на околиці Житомира: дивіться відео

24 Канал намагається отримати офіційний коментар від ДСНС та правоохоронних органів.