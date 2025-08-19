В ночь на вторник в нидерландском поселке Сволген вспыхнул пожар в центре временного размещения украинских беженцев. Все жители были срочно эвакуированы, однако пока неизвестно, когда они смогут вернуться в помещение.

Огонь больше всего повредил заднюю часть здания, которое ранее использовалось как начальная школа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

Что известно о пожаре в центре с украинскими беженцами в Нидерландах?

Как пишут местные медиа, возгорание произошло около 02:10 на улице Ян ван Сволгенстраат. На момент происшествия в здании находилось 45 человек, которых спасатели оперативно вывели на улицу. Сначала эвакуированных приютили на ближайшем кемпинге, а затем перевезли в два других приюта. Их точное местонахождение не разглашается из соображений безопасности и приватности. Никто из людей не пострадал.

Больше всего выгорела задняя часть здания, ранее функционировавшей как начальная школа. Остальные помещения устояли, но также получили повреждения. Причины пожара пока неизвестны, полиция ведет расследование. По информации муниципалитета, приют будет оставаться временно закрытым.

Центр в Сволгене был рассчитан на 150 человек и служил краткосрочным пунктом приема – максимум на трое суток, после чего беженцев переводили в долгосрочное жилье. Его планировали закрыть 1 января 2026 года из-за уменьшения количества новоприбывших украинцев и отсутствия полной загрузки.

К трудностям добавились и последствия тушения огня: утром из-за повреждения водопровода более 50 домохозяйств в Сволгене остались без водоснабжения на несколько часов.

