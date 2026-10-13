Столб дыма до 9 этажа: под Ростовом горит завод "Аксайкардандеталь"
Во вторник, 13 октября, в пригороде Ростова произошел большой пожар на территории завода "Аксайкардандеталь". Предприятие занимается металлообработкой и может производить комплектующие для военной техники.
Подтверждений атак БПЛА пока нет. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Что известно о пожаре?
Днем 13 октября в Ростове произошел пожар на предприятии "Аксайкардандеталь". Огонь охватил значительную площадь промышленного объекта.
Пожар в России: смотрите видео
Завод располагает мощностями для штамповки, термической обработки металла и изготовления различных деталей. Именно такие технологические процессы позволяют выпускать компоненты, которые впоследствии используются для нужд российской армии.
Под Ростовом горит завод: смотрите видео
Российская администрация подтвердила возгорание складских помещений на территории предприятия в Аксае, в пригороде Ростова-на-Дону. Россияне объявили повышенный уровень сложности №3 и задействовали 66 спасателей и 26 единиц техники.
Пожар в Аксае: смотрите видео
Из-за угрозы распространения огня предприятие обесточили и отключили от газоснабжения. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 9000 м², обрушилась стена склада.
Огромный столб дыма в пригороде Ростова: смотрите видео
Пожар на "Аксайкардандетали": смотрите видео
Масштабы нанесенного ущерба остаются неизвестными. Также пока не установлены причины возгорания.
Пожар в России / Exilenova+
Напомним, что в ночь на 9 октября Редкинский опытный завод подвергся атаке в Тверской области России. Это предприятие является важным звеном военно-промышленного комплекса страны-агрессора, ведь там производят компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101.
Кроме того, в конце сентября украинские силы нанесли удары по нескольким предприятиям российского ВПК. В частности, повреждения получил завод "Искра" в Ульяновске, который участвует в производстве зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".