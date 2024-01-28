Площадь возгорания разрастается. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на оперативные службы.

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В лучших российских традициях: в театре отрицают пожар

Сначала в сети появилось фото, как с крыши Театра сатиры вздымается дым. Тогда площадь пожара составляла всего 200 квадратных метров.



Пожар в Театре сатиры / Фото росСМИ

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:58. Тогда в театр направили 14 единиц техники и 62 человека личного состава.

50 человек были эвакуированы из здания. Впоследствии площадь пожара выросла до 250 "квадратов", из здания продолжал валить серый дым. Спасателям пришлось перекрыть съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу.

Иронично, что в пресс-службе Театра сатиры назвали событие не пожаром, а "задымлением":

Был не пожар, а задымление. Были вызваны пожарные расчеты. Люди, согласно технике пожарной безопасности, были эвакуированы. Ситуация под контролем. Без пострадавших,

– заявили они.

Между тем площадь так называемого задымления выросла вплоть до 350 квадратных метров. По данным СМИ, горят деревянные конструкции купола кровли, и огонь продолжает распространяться.

Также спасатели увеличили количество техники до 21. На месте уже работают 76 человек.

Пожар начался во время реконструкции

Сообщается, что пожар начался во время работ по замене покрытия. Во время возгорания на крыше было до 10 человек– это рабочие, проводивших реконструкцию купола.

В экстренных службах заявили, что предварительная причина пожара – ремонтные работы в здании.