Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.
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На дальнем востоке России загорелся порт
В городе Петропавловск-Камчатский на Дальнем Востоке России вечером 8 мая произошел масштабный пожар возле морского вокзала напротив горадминистрации. Огонь охватил 5000 квадратных метров.
Масштаб чрезвычайного происшествия признали в российском МЧС. Известно, что ведомство задействовало к ликвидации возгорания 55 специалистов и 15 единиц техники. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Согласно одной из версий местных телеграмм-каналов, загореться мог ангар-склад на территории порта. Огонь и дым был заметен во всей центральной части города.
В сети очевидцы поделились кадрами пожара.
Пожар в Камчатке: смотрите видео
В Лимане произошел лесной пожар из-за действий оккупантов
- Вблизи Лимана в Донецкой области 7 мая вспыхнул большой лесной пожар. Вероятной причиной возгорания могли стать действия оккупантов вблизи линии фронта.
- Правоохранители отметили, что именно российские захватчики могли поджечь лесной массив в Лиманской территориальной общине.
- Отмечалось, что прокуроры изучают все обстоятельства нового преступления оккупантов.