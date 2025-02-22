Вероятно, произошло возгорание на складе с макулатурой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно о пожаре в России

В российских СМИ сообщают, что площадь пожара на улице Доватора составляет около 1,8 тысячи квадратных метров. Кровля здания частично обвалилась, горят поддоны. На месте работают пожарные и экстренные службы. Возгорание пытаются потушить уже более двух часов.

Пожар в Ростове: видео из российских СМИ

Сейчас его удалось локализовать. К ликвидации пожара привлекли 45 специалистов и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Напомним, что 21 февраля в Калужской области России также загорелся завод по переработке пластика. Пожар был настолько масштабным, что его можно было увидеть за несколько километров, а огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров.