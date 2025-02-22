Ймовірно, сталося загоряння на складі з макулатурою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про пожежу в Росії

У російських ЗМІ повідомляють, що площа пожежі на вулиці Доватора становить близько 1,8 тисячі квадратних метрів. Покрівля будівлі частково обвалилася, горять піддони. На місці працюють пожежники та екстрені служби. Загоряння намагаються загасити вже понад дві години.

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Наразі його вдалося локалізувати. До ліквідації пожежі залучили 45 спеціалістів та 13 одиниць техніки. За попередніми даними, постраждалих внаслідок загоряння немає. Прокуратура Ростовської області організувала перевірку дотримання вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, що 21 лютого у Калузькій області Росії також загорівся завод з переробки пластику. Пожежа була настільки масштабною, що її можна було побачити за кілька кілометрів, а вогонь охопив 1,2 тисячі квадратних метрів.