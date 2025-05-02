Пожар на свалке в Житомире: дым ощущается в отдельных районах

В четверг, 1 мая, на свалке Житомира вспыхнул крупный пожар. Сейчас возгорание удалось локализовать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главного инженера коммунального предприятия "Автотранспортное предприятие 0628" Житомирского городского совета Андрея Кудака.

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Какая сейчас ситуация на полигоне в Житомире

Андрей Кудак рассказал, что работникам ГСЧС удалось локализовать пожар на свалке, новых очагов не возникает.

Фактически, открытого горения не происходит. Происходит тление отходов,

– указывает он.

Кудак рассказал, что задымленность есть в сторону Житомира – однако не всего города. По словам главного инженера, 2 мая ситуация гораздо лучше, чем была днем ранее. Дым ощущается только в отдельных районах города. В частности, утром это был район улицы Мира.

Отметим, что 2 мая из-за пожара на мусорном полигоне школы Житомира работают в дистанционном формате. Детские сады – в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены.

Также отменяли все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированы на свежем воздухе.