Пожар возле аэропорта Женевы: над аэродромом клубок дыма, а самолеты не могут сесть или взлететь

Все рейсы в аэропорт Женевы приостановлены из-за пожара на территории аэропорта. Очевидцы сообщают о клубке черного дыма.

Что известно о пожаре на территории аэропорта

В настоящее время причина пожара неизвестна. СМИ сообщают, что пожар произошел в недостроенном здании на территории аэропорта. Это помещение строили для беженцев.

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Огонь охватил одно из зданий комплекса, очевидцы сообщают о взрывах. На видео, которые публикуют люди, видно здание, окутанное пламенем с густыми черными клубами дыма,

– говорится в сообщении.

Женева – второй по загруженности аэропорт Швейцарии после Цюриха. Взлетно-посадочная полоса расположена у границы с Францией. В то же время сообщают, что пожар произошел вне периметра аэропорта.

Работа аэропорта заблокирована

В сети люди продолжают распространять видео, где над аэропортом видны черные клубы дыма. Именно он стал причиной приостановки всех посадок. "Взлеты остаются на усмотрение пилотов"

Также закрыты дороги, ведущие в район.

Аэропорт пока приостановил посадки / Фото Express

Известно, что часть рейсов перенаправлена ​​на Лион и Базель. На месте пожара работают спасательные службы, власти призвали граждан избегать этой зоны.

Пожары на Кинбурнской косе продолжаются уже больше недели

Напомним, на юге Украины оккупанты уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу. С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными.

Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.

На территории косы остаются люди, которым нужна помощь, однако выезд на материк контролируют российские военные, которые не пропускают лесную охрану в очаги возгораний.

Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической. Последствия лесных пожаров чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить.

Действия оккупаетов являются нарушением четырех женевских конвенций 1949 года.

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