Пожар возле аэропорта Женевы: над аэродромом клубок дыма, а самолеты не могут сесть или взлететь
Источник:Express
Все рейсы в аэропорт Женевы приостановлены из-за пожара на территории аэропорта. Очевидцы сообщают о клубке черного дыма.
Что известно о пожаре на территории аэропорта
В настоящее время причина пожара неизвестна. СМИ сообщают, что пожар произошел в недостроенном здании на территории аэропорта. Это помещение строили для беженцев.
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Огонь охватил одно из зданий комплекса, очевидцы сообщают о взрывах. На видео, которые публикуют люди, видно здание, окутанное пламенем с густыми черными клубами дыма,
– говорится в сообщении.
Женева – второй по загруженности аэропорт Швейцарии после Цюриха. Взлетно-посадочная полоса расположена у границы с Францией. В то же время сообщают, что пожар произошел вне периметра аэропорта.
Работа аэропорта заблокирована
В сети люди продолжают распространять видео, где над аэропортом видны черные клубы дыма. Именно он стал причиной приостановки всех посадок. "Взлеты остаются на усмотрение пилотов"
Также закрыты дороги, ведущие в район.
Аэропорт пока приостановил посадки / Фото Express
Известно, что часть рейсов перенаправлена на Лион и Базель. На месте пожара работают спасательные службы, власти призвали граждан избегать этой зоны.
Пожары на Кинбурнской косе продолжаются уже больше недели
- Напомним, на юге Украины оккупанты уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу. С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными.
- Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.
- На территории косы остаются люди, которым нужна помощь, однако выезд на материк контролируют российские военные, которые не пропускают лесную охрану в очаги возгораний.
- Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической. Последствия лесных пожаров чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить.
- Действия оккупаетов являются нарушением четырех женевских конвенций 1949 года.
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