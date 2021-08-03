Известно, в частности, что огонь охватил примерно 450 квадратных метров, а тушили его 56 пожарных. Жителей дома эвакуировали, впоследствии их временно поселят в общежитии.

Что произошло В Запорожье загорелся жилой дом, не исключают утечку газа: видео

Подробности масштабного пожара в доме в Запорожье 2 августа

Полиция начала уголовное производство из-за пожара на крыше многоэтажки в Запорожье на улице Сержанта Медведева (по статье 270 Уголовного кодекса).

Речь о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

Виновных за такое наказать могут штрафом от 850 до 2040 гривен или даже ограничением свободы до 3 лет.



Пожар на крыше четырехэтажки в Запорожье вспыхнул вечером 2 августа / Фото НПУ

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области заверили:

Огонь ликвидировали (он охватывал 450 квадратных метров).

А жителей дома, около сотни, собрали в помещениях 66 школы (там организовали штаб оказания помощи людям).



Огонь ликвидировали, но жильцов дома пришлось эвакуировать / Фото НПУ

В дальнейшем их планируют расселить временно в общежитии Педагогического колледжа. Горелый дом охраняет полиция, чтобы уцелевшие вещи и квартиры людей были в безопасности.

Также известно, что во время тушения пожара пострадал один из сотрудников ГСЧС, его госпитализировали.

Всего на месте происшествия работали 56 пожарных, 15 единиц техники и 8 автоцистерн.

Вероятной причиной быстрого распространения огня предварительно называли утечку газа.