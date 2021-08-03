Відомо, зокрема, що вогонь охопив приблизно 450 квадратних метрів, а гасили його 56 пожежників. Мешканців будинку евакуювали, згодом їх тимчасово поселять у гуртожитку.
Що сталося У Запоріжжі загорівся житловий будинок, не виключають витік газу: відео
Подробиці масштабної пожежі у будинку в Запоріжжі 2 серпня
Поліція розпочала кримінальне провадження через пожежу на даху багатоповерхівки у Запоріжжі на вулиці Сержанта Медведєва (за статтею 270 Кримінального кодексу).
- Мовиться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.
- Винних за таке покарати можуть штрафом від 850 до 2 040 гривень або й обмеженням волі до 3 років.
Пожежа на даху чотириповерхівки у Запоріжжі спалахнула ввечері 2 серпня / Фото НПУ
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій області запевнили:
- Вогонь ліквідували (він охоплював 450 квадратних метрів).
- А мешканців будинку, близько сотні, зібрали у приміщеннях 66 школи (там організували штаб надання допомоги людям).
Вогонь ліквідували, але мешканців будинку довелося евакуювати / Фото НПУ
Надалі їх планують розселити тимчасово у гуртожитку Педагогічного коледжу. Горілий будинок охороняє поліція, щоб вцілілі речі та квартири людей були в безпеці.
- Також відомо, що під час гасіння пожежі постраждав один зі співробітників ДСНС, його госпіталізували.
- Загалом на місці події працювали 56 пожежників, 15 одиниць техніки та 8 автоцистерн.
Ймовірною причиною швидкого поширення вогню попередньо називали витік газу.