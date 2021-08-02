Як повідомили у соцмережах, пожежа виникла у житловому будинку на вулиці Сержанта Медведєва.

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Серед найбільш ймовірних причин займання – вибух через витік газу. Один з користувачів заявив, що вибухнули газові балони, якими розігрівали покрівлю.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з представниками ДСНС, аби з'ясувати більше деталей.

На місце пожежі оперативно виїхали декілька пожежних машин.

Тільки-но там була, супроводжувалося дуже великим вибухом! Так і думала, що витік газу… Видовище страшне,

– написала Яна Кроніна в обговоренні під постом.

Мешканці Запоріжжя скаржилися, що відчувають сильний запах горілого. Як писали у коментарях люди, рятувальники не могли тривалий час загасити пожежу, адже приїхали на "напівпустих" машинах, бо гасили іншу пожежу.

Судячи з відео з камер спостереження, вогонь вдалося приборкати приблизно о 22:30.

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