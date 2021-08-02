Деталі про пожежу
Наразі причини та обставини загоряння невідомі. Їх встановлюють правоохоронці.
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У соціальних мережах очевидці пожежі опублікували відео з місця події. На ньому видно як з будівлі підіймається величезний стовп чорного диму.
Дивіться відео пожежі у діловому центрі Сіаню:
Останні пожежі у світі
- 1 серпня у селі Дачне Одеської області спалахнула пожежа у триповерховій складській будівлі. Вогонь гасили 84 рятувальники та 22 одиниці техніки. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.
- Масштабні лісові пожежі охопили курортну Туреччину. Загоряння виникло ще 28 липня. Туристів довелося евакуювати з готелів. Серед ймовірних причин виникнення вогняної стихії – підпал. Правоохоронці вже затримали одного підозрюваного.
- Лісові пожежі поширюються також у Греції та Канаді. Так, у першій країні внаслідок негоди постраждали 16 людей. Водночас у канадській провінції Британська Колумбія рівень забруднення повітря вже становить загрозу для населення. Влада планує евакуювати місцевих мешканців.
- На Прикарпатті трапилася пожежа у гуртожитку Національного медичного університету. Рятувальники вивели на вулицю 88 студентів. На щастя, ніхто не постраждав.