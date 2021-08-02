Детали о пожаре

Сейчас причины и обстоятельства возгорания неизвестны. Их устанавливают правоохранители.

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В социальных сетях очевидцы пожара опубликовали видео с места происшествия. На нем видно как из здания поднимается огромный столб черного дыма.

Смотрите видео пожара в деловом центре Сианя:

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