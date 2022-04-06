Пожар на заводе на Днепропетровщине после российских обстрелов потушили
6 апреля 2022 , 08:23Читати новину українською
Источник:телеграм Валентина Резниченко
Оккупанты ночью 6 апреля обстреляли Днепропетровщину, из-за чего возник пожар на заводе. Возгорание уже погасили.
Да, российская ракета прилетела в завод в Синельниковском районе. Спасатели сражались с огнем более 8 часов.
Кстати Враг с воздуха атаковал Днепропетровщину: разрушена нефтебаза
Есть ли жертвы
Еще одну ракету запустили в нефтебазу. К счастью, погибших или пострадавших нет.
Глава областного совета Николай Лукашук констатирует, что враг коварно и цинично бьет по гражданским объектам. Туда, где нет военных.