Пожар на заводе на Днепропетровщине после российских обстрелов потушили

Оккупанты ночью 6 апреля обстреляли Днепропетровщину, из-за чего возник пожар на заводе. Возгорание уже погасили.

Да, российская ракета прилетела в завод в Синельниковском районе. Спасатели сражались с огнем более 8 часов.

Кстати Враг с воздуха атаковал Днепропетровщину: разрушена нефтебаза

Есть ли жертвы

Еще одну ракету запустили в нефтебазу. К счастью, погибших или пострадавших нет.

Глава областного совета Николай Лукашук констатирует, что враг коварно и цинично бьет по гражданским объектам. Туда, где нет военных.

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