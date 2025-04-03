Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области. Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности.

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Как на месте вспыхнул пожар

Вечером 1 апреля спасатели обратились к правоохранителям с сообщением, что неизвестные подожгли вещи бытового потребления, которые находились на седьмом этаже недействующего помещения одного из заводов. Выяснили, что к этому причастны трое несовершеннолетних.

Работники ювенальной полиции совместно с патрульными полицейскими и офицером службы образовательной безопасности установили, что к правонарушению причастны жители областного центра – девушки в возрасте 12-ти и 13-ти лет, а также 15-летний парень,

– говорится в сообщении.

Дети рассказали полиции, что они играли с огнем и подожгли матрас. Сначала, по их словам, они сняли все на видео, после чего пытались самостоятельно потушить возгорание. Впрочем, когда им не удалось обуздать огонь, дети убежали. Пожар ликвидировали спасатели.

В свою очередь, согласно обнародованной информации, правоохранители привлекли родителей к административной ответственности по статье о невыполнении родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей.

К слову, накануне сообщали о возгорании на первом этаже жилого дома по улице Большая Васильковская в Киеве, пожар произошел в заведении общественного питания. Пострадавших в результате возгорания, по данным спасателей не было.