Пожар в Кемерово: появилось жуткое видео первых минут трагедии

В сети опубликовали видео с камер наблюдения в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где 25 марта произошел масштабный пожар.

Видео опубликовали на канале в YouTube.

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На записи видно, как быстро распространяется огонь и дым полностью заполняет все помещение.

"Слили в сеть данные с видеокамеры из ТЦ в Кемерово. С таймером! Больше всего поражает, как быстро это все произошло. Хотя надо заметить, что перемотки ускоренные – судя по таймеру, все произошло примерно за 3 минуты", – говорится в подписи к видео .

Пожар в Кемерово – видео с камер наблюдения ТЦ "Зимняя вишня"

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

По предварительным данным, число жертв пожара достигло 64 человека.