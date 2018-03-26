Пожежа в Кемерово: з'явилось моторошне відео перших хвилин трагедії

У мережі опублікували відео з камер спостереження в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" у Кемерово, де 25 березня сталася масштабної пожежа.

Відео опублікували на каналі у YouTube.

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На записі видно, як швидко поширюється вогонь і дим повністю заповнює все приміщення.

"Злили в Мережу дані з відеокамери з ТЦ в Кемерово. З таймером! Найбільше вражає, як швидко це все сталося. Хоча треба зауважити, що перемотування прискорене – судячи з таймера, все сталося приблизно за 3 хвилини", – йдеться у підписі до відео.

Пожежа в Кемерово – відео з камер спостереження ТЦ "Зимова вишня"

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.



За попередніми даними, кількість жертв пожежі сягла 64 осіб.