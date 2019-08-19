Пожар на Канарах: как сейчас выглядят райские острова – фото, видео
На испанском острове Гран-Канария в Атлантическом океане из-за лесных пожаров эвакуированы восемь тысяч человек.
Власти уверяют, что огонь не угрожает курортам. В общем в зоне опасности оказались 40 городов на острове.
К слову: Смотрите фото и видео страшного пожара в Греции
На борьбу со стихией направили 700 пожарных и 200 военнослужащих.
Пожары вспыхнули на Канарах еще в начале недели. Из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра пламя быстро распространяется. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия будут сохраняться и в ближайшие дни.
Пожары на Канарах / Фото Getty images
Спасатели эвакуировали 8 тысяч человек / Фото Getty images
Огонь тушат 700 пожарных / Фото Getty images
Остров Гран-Канария / Фото EFE
Самолет помогает тушить пожар / Фото Getty images
Смотрите видео пожара на Канарах: