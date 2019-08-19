20:05
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Пожар на Канарах: как сейчас выглядят райские острова – фото, видео

      341 Читати новину українською
      Пожары на Канарах
      Пожары на Канарах / Getty images

      На испанском острове Гран-Канария в Атлантическом океане из-за лесных пожаров эвакуированы восемь тысяч человек.

      Власти уверяют, что огонь не угрожает курортам. В общем в зоне опасности оказались 40 городов на острове.

      К слову: Смотрите фото и видео страшного пожара в Греции

      На борьбу со стихией направили 700 пожарных и 200 военнослужащих.

      Пожары вспыхнули на Канарах еще в начале недели. Из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра пламя быстро распространяется. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия будут сохраняться и в ближайшие дни.

      канари пожежі
      Пожары на Канарах / Фото Getty images

      канари
      Спасатели эвакуировали 8 тысяч человек / Фото Getty images

      канари
      Огонь тушат 700 пожарных / Фото Getty images

      канари
      Остров Гран-Канария / Фото EFE

      пожежа канари
      Самолет помогает тушить пожар / Фото Getty images

      Смотрите видео пожара на Канарах:

       

      blog_ava
      Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
      сегодня
      51776
      Теги: Новости Украины Пожар Стихийный бедствия Чрезвычайное положение
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 347
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 192
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 539
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 41
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2190
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук