Пожар на Канарах: как сейчас выглядят райские острова – фото, видео

На испанском острове Гран-Канария в Атлантическом океане из-за лесных пожаров эвакуированы восемь тысяч человек.

Власти уверяют, что огонь не угрожает курортам. В общем в зоне опасности оказались 40 городов на острове.

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На борьбу со стихией направили 700 пожарных и 200 военнослужащих.

Пожары вспыхнули на Канарах еще в начале недели. Из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра пламя быстро распространяется. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия будут сохраняться и в ближайшие дни.



Пожары на Канарах / Фото Getty images



Спасатели эвакуировали 8 тысяч человек / Фото Getty images



Огонь тушат 700 пожарных / Фото Getty images



Остров Гран-Канария / Фото EFE



Самолет помогает тушить пожар / Фото Getty images

The #Gamescom is around the corner, but right now my mind and heart are in Gran Canaria (my home) which is suffering a massive, out-of-control blaze. Things don't look good at all with this temperature, winds and low humidity. Over 8.000 evacuated and 3.400 hectares raised pic.twitter.com/3Wpt5Pshmf — Battlefield Bulletin #IFGranCanaria (@BFBulletin) 19 серпня 2019 р.

Смотрите видео пожара на Канарах: