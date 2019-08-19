Пожежа на Канарах: який вигляд нині мають райські острови – фото, відео
На іспанському острові в Атлантичному океані Гран-Канарія через лісові пожежі евакуювали вісім тисяч осіб.
Влада запевняє, що вогонь не загрожує курортам. Загалом у зоні небезпеки опинилося 40 міст всередині острова.
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На боротьбу зі стихією направили 700 пожежників та 200 військовиків.
Пожежі спалахнули на Канарах ще на початку тижня. Через суху спекотну погоду та сильний вітер полум'я швидко поширюється. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови зберігатимуться найближчими днями.
Пожежа у Канарах / Фото Getty images
Рятувальники евакуювали 8 тисяч людей / Фото Getty images
Вогонь гасять 700 пожежників / Фото Getty images
Острів Гран-Канарія / Фото EFE
Літак допомагає тушити пожежу / Фото Getty images
Дивіться відео пожежі у Канарах: