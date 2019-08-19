Пожежа на Канарах: який вигляд нині мають райські острови – фото, відео

На іспанському острові в Атлантичному океані Гран-Канарія через лісові пожежі евакуювали вісім тисяч осіб.

Влада запевняє, що вогонь не загрожує курортам. Загалом у зоні небезпеки опинилося 40 міст всередині острова.

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На боротьбу зі стихією направили 700 пожежників та 200 військовиків.

Пожежі спалахнули на Канарах ще на початку тижня. Через суху спекотну погоду та сильний вітер полум'я швидко поширюється. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови зберігатимуться найближчими днями.



Пожежа у Канарах / Фото Getty images



Рятувальники евакуювали 8 тисяч людей / Фото Getty images



Вогонь гасять 700 пожежників / Фото Getty images



Острів Гран-Канарія / Фото EFE



Літак допомагає тушити пожежу / Фото Getty images

The #Gamescom is around the corner, but right now my mind and heart are in Gran Canaria (my home) which is suffering a massive, out-of-control blaze. Things don't look good at all with this temperature, winds and low humidity. Over 8.000 evacuated and 3.400 hectares raised pic.twitter.com/3Wpt5Pshmf — Battlefield Bulletin #IFGranCanaria (@BFBulletin) 19 серпня 2019 р.

Дивіться відео пожежі у Канарах: