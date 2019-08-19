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      Пожежа на Канарах: який вигляд нині мають райські острови – фото, відео

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      Пожежі у Канарах
      Пожежі у Канарах / Getty images

      На іспанському острові в Атлантичному океані Гран-Канарія через лісові пожежі евакуювали вісім тисяч осіб.

      Влада запевняє, що вогонь не загрожує курортам. Загалом у зоні небезпеки опинилося 40 міст всередині острова.

      До слова: Дивіться фото та відео страшної пожежі у Греції

      На боротьбу зі стихією направили 700 пожежників та 200 військовиків.

      Пожежі спалахнули на Канарах ще на початку тижня. Через суху спекотну погоду та сильний вітер полум'я швидко поширюється. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови зберігатимуться найближчими днями.

      канари пожежі
      Пожежа у Канарах / Фото Getty images

      канари
      Рятувальники евакуювали 8 тисяч людей / Фото Getty images

      канари
      Вогонь гасять 700 пожежників / Фото Getty images

      канари
      Острів Гран-Канарія / Фото EFE

      пожежа канари
      Літак допомагає тушити пожежу / Фото Getty images

      Дивіться відео пожежі у Канарах: 

       

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      Теги: Новини України Пожежа Стихійні лиха Надзвичайний стан
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