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Пожар на вокзале в Германии: пострадали 40 человек

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Пожар в Германии
Пожар в Германии / ukr.segodnya.ua

Причиной масштабного пожара на железной дороге в Германии могла стать искра из-под колес поезда. Огонь вспыхнул на станции города Зигбург на западе страны.

Из-за сильной жары пламя вспыхнуло мгновенно и распространилось на большую площадь. От этого пострадали около четырех десятков человек.

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Кроме того, огонь распространился почти на десяток домов вблизи вокзала.

В результате пожара пострадали восемь домов. Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предполагается, что огонь мог начаться из-за искры, вылетевшей из-под автомобиля, проезжавшего мимо поезда,
– говорится в сообщении полиции.

На месте инцидента работают спасатели, а участок железной дороги временно перекрыли.

Напомним, ранее аэропорт во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали из-за несанкционированного проникновения постороннего человека в зону безопасности.

Теги: Пожар Транспорт
Источник: 24 Канал
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