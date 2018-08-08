Пожар на вокзале в Германии: пострадали 40 человек
Причиной масштабного пожара на железной дороге в Германии могла стать искра из-под колес поезда. Огонь вспыхнул на станции города Зигбург на западе страны.
Из-за сильной жары пламя вспыхнуло мгновенно и распространилось на большую площадь. От этого пострадали около четырех десятков человек.
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Кроме того, огонь распространился почти на десяток домов вблизи вокзала.
В результате пожара пострадали восемь домов. Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предполагается, что огонь мог начаться из-за искры, вылетевшей из-под автомобиля, проезжавшего мимо поезда,
– говорится в сообщении полиции.
На месте инцидента работают спасатели, а участок железной дороги временно перекрыли.
Напомним, ранее аэропорт во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали из-за несанкционированного проникновения постороннего человека в зону безопасности.