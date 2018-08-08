Пожежа на вокзалі у Німеччині: постраждали 40 осіб

Причиною масштабної пожежі на залізниці у Німеччині могла стала іскра з-під коліс потяга. Вогонь спалахнув на станції міста Зігбург на заході країни.

Через сильну спеку полум'я спалахнуло миттєво і поширилося на чималу площу. Від цього постраждали близько чотирьох десятків людей.

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Крім того, вогонь поширився на майже десяток будинків поблизу вокзалу.

В результаті пожежі постраждали вісім будинків. Причина виникнення пожежі покищо невідома. Передбачається, що вогонь міг початися через іскри, які вилетіли з-під автомобіля, що проїжджав повз поїзд,

– йдеться в повідомленні поліції.

На місці інциденту працюють рятувальники, а ділянку залізниці тимчасово перекрили.

Нагадаємо, раніше аеропорт у Франкфурті-на-Майні частково евакуювали через несанкціоноване проникнення сторонньої людини у зону безпеки.