Україна вироблятиме літаки спільно зі США та Чехією: подробиці

Одеський авіаційний завод разом із американською компанією Aviastar Invest Corp та DISTAR CZ з Чехії досягли домовленості про початок кооперації з розробки та виробництва літаків в Україні.

Про це інформує прес-служба "Укроборонпрому".

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Міжнародне співробітництво у сфері авіабудування – це основа для розвитку українських авіапідприємств. Україна є однією з небагатьох країн у світі, яка може створювати літаки, і наша задача – об'єднати українські конструкторські та виробничі потужності із сучасною західною авіонікою. Це дозволить ефективно інтегрувати українське авіабудування у загальносвітову систему,

– зазначив заступник гендиректора "Укроборонпрому" з авіабудування Олександр Пащенко.

Також підприємства домовились про створення міжнародного Регіонального Сервісного Центру для проведення поточного і капітального ремонту літаків і вертольотів, а також запровадження ряду процедур і процесів у контексті організації навчання курсантів і пілотів за діючими програмами НАТО.