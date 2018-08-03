Українські вертольоти можна використовувати для потреб безпекового сектору країни, – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає перспективним використання новітніх вертольотів вітчизняного виробництва для потреб як безпекового, так і цивільного сектору країни.

Про це інформує прес-служба РНБО.

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Молоді перспективні конструктори та інженери створюють легкі багатоцільові вертольоти, які можуть використовуватися у прикордонних військах, в ДСНС для знаходження та локалізації надзвичайних ситуацій, для розвідки та виконання бойових завдань тактичного рівня у Збройних Силах,

– зауважив Олександр Турчинов, відвідавши два підприємства-виробники вертольотів у Київській області.

Окрім цього, секретар РНБО зауважив, що виробництво вертольотів є дуже перспективним і для цивільного сектору.

"Легкі вертольоти – мобільні та швидкі, можуть розв'язувати проблему транспортного сполучення. І настав час подивитися на вертоліт як на звичайний та ефективний транспортний засіб. В Україні чимало проблем з будівництвом доріг, які вирішуються достатньо важко і повільно. Але небо у нас відповідає найкращим європейським стандартам без жодних інвестицій, і йому не потрібен ямковий ремонт, на якому можна вкрасти гроші", – наголосив Турчинов.