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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Українські вертольоти можна використовувати для потреб безпекового сектору країни, – Турчинов

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"Небу не потрібен ямковий ремонт", – Турчинов про перспективу авіаційного транспортного сполучення в Україні
"Небу не потрібен ямковий ремонт", – Турчинов про перспективу авіаційного транспортного сполучення в Україні / 24 канал

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає перспективним використання новітніх вертольотів вітчизняного виробництва для потреб як безпекового, так і цивільного сектору країни.

Про це інформує прес-служба РНБО.

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Молоді перспективні конструктори та інженери створюють легкі багатоцільові вертольоти, які можуть використовуватися у прикордонних військах, в ДСНС для знаходження та локалізації надзвичайних ситуацій, для розвідки та виконання бойових завдань тактичного рівня у Збройних Силах,
– зауважив Олександр Турчинов, відвідавши два підприємства-виробники вертольотів у Київській області.

Окрім цього, секретар РНБО зауважив, що виробництво вертольотів є дуже перспективним і для цивільного сектору.

"Легкі вертольоти – мобільні та швидкі, можуть розв'язувати проблему транспортного сполучення. І настав час подивитися на вертоліт як на звичайний та ефективний транспортний засіб. В Україні чимало проблем з будівництвом доріг, які вирішуються достатньо важко і повільно. Але небо у нас відповідає найкращим європейським стандартам без жодних інвестицій, і йому не потрібен ямковий ремонт, на якому можна вкрасти гроші", – наголосив Турчинов.

Теги: Новини України Новини політики РНБО авіація Олександр Турчинов
Джерело: 24 канал
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