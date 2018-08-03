Украинские вертолеты можно использовать для нужд сектора безопасности страны, – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает перспективным использование новейших вертолетов отечественного производства для нужд как безопасности, так и гражданского сектора страны.

Об этом информирует пресс-служба СНБО.

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Молодые перспективные конструкторы и инженеры создают легкие многоцелевые вертолеты, которые могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС для нахождения и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач тактического уровня в Вооруженных Силах,

– отметил Александр Турчинов, посетив два предприятия-производителя вертолетов в Киевской области.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что производство вертолетов является очень перспективным и для гражданского сектора.

"Легкие вертолеты – мобильные и быстрые, могут решать проблему транспортного сообщения. И настало время посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство. В Украине немало проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно тяжело и медленно. Но небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без каких-либо инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги", – подчеркнул Турчинов.