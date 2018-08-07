Украина будет производить самолеты совместно с США и Чехией: подробности

Одесский авиационный завод совместно с американской компанией Авиастар Invest Corp и DISTAR CZ из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов в Украине.

Об этом информирует пресс-служба "Укроборонпрома".

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Международное сотрудничество в сфере авиастроения – это основа для развития украинских авиапредприятий. Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача – объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроение в общемировую систему,

– отметил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по авиастроению Александр Пащенко.

Также предприятия договорились о создании международного Регионального Сервисного Центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также внедрения ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.