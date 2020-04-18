Не первая и не последняя: что пишут иноСМИ о пожаре в Чернобыле

4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар. Через 10 дней его удалось ликвидировать, однако 16 апреля лес загорелся снова. Сейчас огонь потушен, но ситуация остается опасной.

Сайт 24 канала исследовал мировые медиа, где беспокоятся за риск распространения радиации, а также анализируют, какой вред наносит огонь туристическим объектам и природе зоны отчуждения.

Огонь уничтожил треть достопримечательностей Чернобыля

Длительные лесные пожары в зоне отчуждения уничтожили около 30% туристических достопримечательностей, пишет Forbes.

Но поклонникам экстремального туризма не стоит впадать в отчаяние: знаменитый диспетчерский пункт четвертого реактора АЭС, сама станция и город Припять остались невредимыми

Мы потеряли треть объектов, если говорить о количестве. Но они не являются самыми важными для Чернобыля по качеству. Хотя мое сердце обливается кровью от этих разрушений,

– рассказал изданию директор по вопросам исследований и развития Chernobyl Tour Сергей Мирный.

Несколько заброшенных сел в зоне отчуждения вокруг Чернобыля полностью сгорели.

Самой большой потерей для туризма является бывший советский молодежный лагерь "Изумрудное" – ряд живописных деревянных домов в лесу. В этом лагере жили первые ликвидаторы Чернобыльской катастрофы. Эта потеря является личной для Мирного, который был одним из ликвидаторов и написал несколько книг об аварии и ее последствиях. "Это была живая память о ликвидации", – говорит он.

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Однако, как отмечает Forbes, наибольший вред от пожаров был нанесен природе. Ведь, с годами, из-за отсутствия людей, лес зоны отчуждения забурлил новой жизнью: с медведями, рысями, лисами и лошадьми Пржевальского.

Лошади, скорее всего, спаслись от огня, но реального масштаба ущерба экосистеме пока невозможно оценить,

– рассказал бывший министр экологии Украины Остап Семерак.

Здесь также вспоминают, что пожары в Чернобыльской зоне – это периодическое сезонное явление. Однако на этот раз их масштабы были уникальными из-за нескольких факторов:

в Украине была аномально теплая и бесснежная зима, которая высушила землю;

весна также выдалась сухой и ветреной, что способствовало распространению пламени.

Есть ли угроза распространения радиации?

Между тем опасения по увеличению уровня радиации возникли в разных странах мира. В частности, в Греции, как передает Greek City Times. Однако греческая комиссия по атомной энергии (EEAE) 16 апреля заверила общественность, что уровень радиации в стране является нормальным.

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Греческое ведомство ссылается на информацию, предоставленную украинской властью. Так, радиационные измерения, проведенные с 4 по 7 апреля 2020 года, не свидетельствуют о широком распространении радиоактивных веществ на большие расстояния. Здесь добавляют, что другие регулирующие органы Европы также не подтверждают изменения уровня радиации, в Греции в частности.

Комиссия отметила, что, несмотря на разгар пандемии, эксплуатационная способность, необходимая для проведения текущего мониторинга радиоактивности окружающей среды, в Греции остается в нормальном состоянии.

Как пожарные борются с огнем 17 апреля: видео

Волнуются по этому поводу и в соседней Беларуси. Так, информационное агентство БЕЛТА также сообщает своим читателям, что превышений радиационных параметров, из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, зафиксировано не было.

Здесь ссылаются на информацию Республиканского центра по гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды Минприроды Беларуси, где заверили – радиационная обстановка в стране находится под постоянным контролем.

Дым из-за пожаров в Чернобыле поглотил Киев

Associated Press в свою очередь пишет, что дым от пожаров вблизи Чернобыля поглощает столицу Украины.

Агентство отмечает, что украинские пожарные прилагают усилия, чтобы ликвидировать два возгорания лесных пожаров в районе Чернобыльской АЭС. Тем временем дым от огня в загрязненной радиацией зоне отчуждения охватил Киев, поставив украинскую столицу на вершину мирового индекса загрязнения воздуха.



Пожарные в зоне отчуждения / Фото ГСЧС

Здесь цитируют киевскую власть, которая 17 апреля заверила: уровень радиации в Киеве остается в норме. Но жителям посоветовали оставаться дома и закрывать свои окна. Пишут и о причинах пожаров – "случайные поджоги людьми, которые сжигали мусор".

Данные о качестве воздуха на IQAir показали, что Киев два дня подряд возглавлял список самых загрязненных городов в мире. Так, утром 17 апреля этот показатель составлял 169, а вечером 16 апреля – 380.



Индекс качества воздуха в Киеве находился на отметке "опасно" / скриншот

Чернобыль в огне? Не прекрасно, не ужасно

Исследовательская поисковая сеть Bellingcat вспоминает: на прошлой неделе лесные пожары быстро приблизились к Чернобылю, поднимая колокола тревоги в национальных и международных СМИ относительно возможных последствий.

Здесь опровергают сообщения некоторых иностранных СМИ, которые отмечали, что радиация из зоны отчуждения может распространяться через густой дым от горящих деревьев. А также назвали ложным утверждение о "высоком уровене излучения" в "заброшенном хранилище ядерных отходов".

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Местный уровень радиации, похоже, вырос, но риска для граждан не было, пояснили исследователи:

"Конечно, страх радиации – это понятная проблема, поскольку она невидима, но потенциально летальная. История отсутствия коммуникаций и прозрачности со стороны лиц, ответственных за инциденты с ядерным загрязнением, лишь усиливает тревогу среди населения".

Также Bellingcat показывает спутниковые снимки NASA 2015 и 2018 годов, где видно, как тогда горел лес в зоне отчуждения. В последнем случае дикий огонь даже приблизился к саркофагу над четвертым реактором.



Пожар в лесу неподалеку от Чернобыля в 2018 году

И пока нет никаких научных доказательств, свидетельствующих о том, что эти пожары приводят к выбросу радиоактивных облаков, представляющих прямой риск для здоровья человека. Однако сегодня необходим постоянный мониторинг качества воздуха для обеспечения лучшего понимания рисков, возникающих во время пожаров в лесах, в частности в зоне отчуждения. Как и важна своевременная и четкая коммуникация с гражданами для предотвращения страха и неуверенности.

Тот факт, что в Чернобыльской зоне это случалось неоднократно в течение последних лет, не дает положительных надежд на будущее. Поэтому исследователи подчеркивают важность лучшего планирования худших сценариев.