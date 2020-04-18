Не перша і не остання: що пишуть іноЗМІ про пожежу в Чорнобилі

4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа. Через 10 днів її вдалося ліквідувати, однак 16 квітня ліс загорівся знову. Наразі вогонь загасили, але ситуація залишається небезпечною.

Сайт 24 каналу дослідив світові медіа, де непокояться через ризик поширення радіації, а також аналізують, якої шкоди завдає вогонь туристичним об'єктам і природі зони відчуження.

Вогонь знищив третину визначних пам'яток Чорнобиля

Тривалі лісові пожежі в зоні відчуження знищили близько 30% туристичних визначних пам'яток, пише Forbes.

Але шанувальникам екстремального туризму не варто впадати у відчай: знаменитий диспетчерський пункт четвертого реактора АЕС, сама станція та місто Прип'ять залишилися неушкодженими

Ми втратили третину об'єктів, якщо говорити про кількість. Але вони не є найважливішими для Чорнобиля за якістю. Хоча моє серце обливається кров’ю від цих руйнацій,

– розповів виданню директор з питань досліджень та розвитку Chernobyl Tour Сергій Мирний.

Кілька занедбаних сіл у зоні відчуження навколо Чорнобиля повністю згоріли.

Найбільшою втратою для туризму є колишній радянський молодіжний табір "Изумрудное" – низка мальовничих дерев’яних будинків у лісі. У цьому таборі жили перші ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Ця втрата є особистою для Мирного, який був одним із ліквідаторів і написав декілька книг про аварію та її наслідки. "Це була жива пам'ять про ліквідацію", – говорить він.

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Однак, як зазначає Forbes, найбільша шкода від пожеж була нанесена природі. Адже, з роками, через відсутність людей, ліс зони відчуження завирував новим життям: з ведмедями, рисями, лисицями та кіньми Пржевальського.

Коні, швидше за все, врятувалися від вогню, але реального масштабу шкоди екосистемі наразі неможливо оцінити,

– розповів колишній міністр екології України Остап Семерак.

Тут також згадують, що пожежі в Чорнобильській зоні – це періодичне сезонне явище. Однак цього разу їх масштаби були унікальними через декілька факторів:

в Україні була аномально тепла і безсніжна зима, яка висушила землю;

весна видалася також сухою і вітряною, що сприяло поширенню полум'я.

Чи є загроза поширення радіації?

Тим часом побоювання щодо збільшення рівня радіації виникли у різних країнах світу. Зокрема, у Греції, як передає Greek City Times. Однак грецька комісія з атомної енергії (EEAE) 16 квітня запевнила громадськість, що рівень радіації в країні є нормальним.

До теми Який радіаційний фон у Києві та області

Грецьке відомство посилається на інформацію, надану українською владою. Так, радіаційні вимірювання, проведені з 4 по 7 квітня 2020 року, не свідчать про значне поширення радіоактивних речовин на великі відстані. Тут додають, що інші регулюючі органи Європи також не підтверджують зміни рівня радіації, у Греції зокрема.

Комісія зазначила, що, незважаючи на розпал пандемії, експлуатаційна спроможність, необхідна для проведення поточного моніторингу радіоактивності навколишнього середовища, у Греції залишається в нормальному стані.

Як пожежники борються з вогнем 17 квітня: відео

Хвилюються з цього приводу і в сусідній Білорусі. Так, інформаційне агентство БЕЛТА також повідомляє своїм читачам, що перевищень радіаційних параметрів, через пожежу в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, зафіксовано не було.

Тут посилаються на інформацію Республіканського центру з гідрометеорології, контролю радіоактивного забруднення та моніторингу навколишнього середовища Мінприроди Білорусі, де запевнили – радіаційна обстановка в країні знаходиться під постійним контролем.

Дим через пожежі в Чорнобилі поглинув Київ

Associated Press своєю чергою пише, що дим від пожеж поблизу Чорнобиля поглинає столицю України.

Агентство зазначає, що українські пожежники докладають зусиль, щоб ліквідувати два спалахи лісових пожеж у районі Чорнобильської АЕС. Тим часом дим від вогню у забрудненій радіацією зоні відчуження охопив Київ, поставивши українську столицю на вершину світового індексу забруднення повітря.



Пожежники у зоні відчуження / Фото ДСНС

Тут цитують київську владу, яка 17 квітня запевнила: рівень радіації в Києві залишається в нормі. Але жителям порадили залишатися вдома та закривати свої вікна. Пишуть і про причини пожеж – "випадкові підпали людьми, які спалювали сміття".

Дані про якість повітря на IQAir показали, що Київ два дні поспіль очолював список найбільш забруднених міст у світі. Так, вранці 17 квітня цей показник становив 169, а ввечері 16 квітня – 380.



Індекс якості повітря у Києві знаходився на позначці "небезпечно" / скріншот

Чорнобиль у вогні? Не прекрасно, не жахливо

Дослідницька пошукова мережа Bellingcat згадує: минулого тижня лісові пожежі швидко наблизилися до Чорнобиля, піднімаючи дзвони тривоги в національних та міжнародних ЗМІ щодо можливих наслідків.



Тут спростовують повідомлення деяких іноземних медіа, які зазначали, що радіація із зони відчуження може поширюватися через густий дим від палаючих дерев. А також назвали неправдивим твердження про "високий рівень випромінювання" у "занедбаному сховищі ядерних відходів".

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Місцевий рівень радіації, схоже, зріс, але ризику для громадян не було, пояснили дослідники:

"Звісно, страх радіації – це зрозуміла проблема, оскільки вона невидима, але потенційно летальна. Історія відсутності комунікацій та прозорості з боку осіб, відповідальних за інциденти з ядерним забрудненням, лише посилює тривогу серед населення".

Також Bellingcat показує супутникові знімки NASA 2015 та 2018 років, де видно, як тоді горів ліс у зоні відчуження. В останньому випадку дикий вогонь навіть наблизився до саркофага над четвертим реактором.



Пожежа у лісі неподалік від Чорнобиля у 2018 році

І поки що немає жодних наукових доказів, які б свідчили про те, що ці пожежі призводять до викиду радіоактивних хмар, що становлять прямий ризик для здоров'я людини. Однак сьогодні необхідний постійний моніторинг якості повітря для забезпечення кращого розуміння ризиків, що виникають під час пожеж у лісах, зокрема в зоні відчуження. Як і важлива своєчасна та чітка комунікація з громадянами для запобігання страху та невпевненості.

Той факт, що у Чорнобильській зоні це траплялося неодноразово протягом останніх років, не дає позитивних сподівань на майбутнє. Тому дослідники наголошують на важливості кращого планування найгірших сценаріїв.