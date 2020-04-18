Пожар в Чернобыльской зоне: добрался ли огонь до хранилища радиационных отходов
В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар. Предыдущий раз он приблизился к хранилищу радиационных отходов.
На этот раз огонь пока не добрался ни до хранилища радиоактивных отходов, ни до самого объекта "Укрытие". Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, передает УНН.
"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам в настоящее время нет", – сказал Демчук.
К слову Пожар в Чернобыльской зоне: есть ли опасность для людей
Он также добавил, что радиационный фон в Киеве и Киевской области, а также в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.
Пожар в Чернобыльской зоне: главное
- Первая информация о пожаре в Зоне отчуждения поступила еще 4 апреля. Впоследствии количество очагов огня значительно возросло. Уже 5 апреля пожар охватил территорию в 100 гектаров.
- Среди причин возникновения пожаров – сжигание сухой травы, что является запрещенным. Однако пожарные не исключают варианта со специальным поджогом.
- Огонь подобрался к критическим объектам в Чернобыльской зоне. И только дождь и ветер остановили пожар в двух километрах от Припяти.
- 14 апреля сообщили о том, что открытого огня уже нет, наблюдают тления в отдельных очагах. Впрочем, уже 16 апреля снова стало известно об открытом огне.
- По состоянию на утро 18 апреля открытого огня в зоне отчуждения нет. Спасатели лишь продолжают поливать поваленные сухие деревья, которые до сих пор тлеют. Впрочем ситуация до сих пор опасна. Все из-за ветров, которые разыгрались на Киевщине. Именно из-за них и возобновились пожары.
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