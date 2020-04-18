Пожар в Чернобыльской зоне: добрался ли огонь до хранилища радиационных отходов

В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар. Предыдущий раз он приблизился к хранилищу радиационных отходов.

На этот раз огонь пока не добрался ни до хранилища радиоактивных отходов, ни до самого объекта "Укрытие". Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Владимир Демчук, передает УНН.

"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам в настоящее время нет", – сказал Демчук.

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Он также добавил, что радиационный фон в Киеве и Киевской области, а также в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

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