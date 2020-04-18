15:39
18 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Пожежа в Чорнобильській зоні: чи дістався вогонь до сховища радіаційних відходів

      - Читать новость на русском
      Пожежний вертоліт скидає воду під час пожежі в Чорнобильській зоні / Артем Шевченко

      У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа. Попередній раз вона наблизилася до сховища радіаційних відходів.

      Цього разу вогонь поки не дістався ні до сховища радіоактивних відходів, ні до самого об'єкту "Укриття". Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, передає УНН.

      "Загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та інших критичним об’єктам на даний час немає", – сказав Демчук.

      До слова Пожежа у Чорнобильській зоні: чи є небезпека для людей

      Він також додав, що радіаційний фон в Києві та Київської області, а також в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

      Пожежа в Чорнобильській зоні: головне

      • Перша інформація про пожежу в Зоні відчуження надійшла ще 4 квітня. Згодом кількість осередків вогню значно зросла. Вже 5 квітня пожежа охопила територію в 100 гектарів.
      • Серед причин виникнення пожеж – спалення сухої трави, що є заборонено. Однак вогнеборці не відкидають варіанту зі спеціальним підпалом.
      • Вогонь підібрався до критичних об'єктів в Чорнобильській зоні. І лише дощ та вітер зупинили пожежу за два кілометри від Прип'яті.
      • 14 квітня повідомили про те, що відкритого вогню вже немає, спостерігають тління в окремих осередках. Втім вже 16 квітня знову стало відомо про відкритий вогонь.
      • Станом на ранок 18 квітня відкритого вогню у зоні відчуження немає. Рятувальники лише продовжують поливати повалені сухі дерева, які досі тліють. Втім ситуація досі є небезпечною. Усе через вітри, які розігралися на Київщині. Саме через них і відновилися пожежі.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа в Чорнобильській зоні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Допитують свідків через Skype та Zoom: вражаючі деталі про суди в умовах карантину
      Ірина Шиба
      сьогодні , 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач