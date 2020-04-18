Пожежа в Чорнобильській зоні: чи дістався вогонь до сховища радіаційних відходів

У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа. Попередній раз вона наблизилася до сховища радіаційних відходів.

Цього разу вогонь поки не дістався ні до сховища радіоактивних відходів, ні до самого об'єкту "Укриття". Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Володимир Демчук, передає УНН.

"Загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та інших критичним об’єктам на даний час немає", – сказав Демчук.

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Він також додав, що радіаційний фон в Києві та Київської області, а також в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

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