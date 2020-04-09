Пожар в чернобыльской зоне: полиция провела эвакуацию самоселов

Пожар в чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 9 апреля продолжается уже шестой день. Поэтому полиция провела эвакуацию людей, проживающих в поселении Полесское.

Речь идет о самоселах, вернувшихся в родные дома после чернобыльской катастрофы. Об их эвакуации рассказал майор полиции Ян Обжелянский во время своего брифинга.

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Полиция зоны отчуждения провела эвакуацию граждан, проживающих как самоселы в поселке Полесское. По состоянию на данный момент их уже эвакуировали,

– рассказал полицейский.

Он также подчеркнул, что на эту территорию ограничен допуск граждан. В частности, на границе зоны отчуждения закрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч".

Кто такие самоселы?

Самоселы или возвращенцы – гражданское население чернобыльской зоны отчуждения. Это люди, которые после трагедии на ЧАЭС и массовой эвакуации граждан вернулись в родные места. Сейчас это в основном люди пенсионного возраста.

Пожар в чернобыльской зоне: коротко

Пожар в чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул еще 4 апреля и с тех пор не прекращалется. Пожар достигал масштабов более чем 100 гектаров.

В целом к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечены 310 человек и 90 единиц техники. В частности, говорится об авиации, которая сбросила на очаги пожара сотни тонн воды.

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