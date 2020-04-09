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      Пожежа у чорнобильській зоні: поліція провела евакуацію самоселів

      - Читать новость на русском
      Поліція провела евакуацію з чорнобильської зони через пожежу / livejournal.com

      Пожежа у чорнобильській зоні відчуження станом на 9 квітня триває вже шостий день. Через це поліція провела евакуацію людей, які проживають у поселенні Поліському.

      Мовиться про самоселів, які повернулися до рідних домівок після чорнобильської катастрофи. Про їхню евакуацію розповів майор поліція Ян Обжелянський під час свого брифінгу.

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      Поліція зони відчуження провела евакуацію громадян, які проживають як самосели у селищі Поліському. Станом на зараз їх уже евакуювали,
      – розповів поліцейський.

      Він також підкреслив, що на цю територію обмежено допуск громадян. Зокрема, на межі зони відчуження закриті контрольно-пропускні пункти "Поліське" і "Овруч".

      Хто такі самосели?Самосели або повертанці – цивільне населення чорнобильської зони відчуження. Це люди, які після трагедії на ЧАЕС та масової евакуації громадян повернулися до рідних місць. Нині це здебільшого люди пенсійного віку.

      Пожежа у чорнобильській зоні: коротко

      Пожежа у чорнобильській зоні відчуження спалахнула ще 4 квітня і відтоді не припинялася. Пожежа досягала масштабів у понад 100 гектарів.

      Всього до гасіння пожеж у зоні відчуження залучено 310 людей та 90 одиниць техніки. Зокрема, мовиться про авіацію, яка здійснила скидання сотень тонн води.

      Пожежа в чорнобильській зоні: дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Поліція Пожежа Чорнобиль
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