Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели обнаружили подготовленное место для поджога

Спасателям удалось локализовать пожар в Чернобыльской зоне. Но не все очаги возгорания имели естественный характер.

Пожарные до сих пор борются с двумя очагами огня в зоне отчуждения – возле сел Рассоха и Кривая Гора, сообщили в ГСЧС. Там спасатели столкнулись с трудностями – большой захламленностью, которая не позволяет двигаться ни пожарной технике, ни личному составу.

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Именно при прокладке дорог к местам пожаров, спасатели и обнаружили подготовленное место поджога. Поэтому его удалось своевременно ликвидировать.

Где именно это произошло – в ГСЧС не сообщили.

Пожар в Чернобыльской зоне: главное