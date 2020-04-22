Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели обнаружили подготовленное место для поджога
Спасателям удалось локализовать пожар в Чернобыльской зоне. Но не все очаги возгорания имели естественный характер.
Пожарные до сих пор борются с двумя очагами огня в зоне отчуждения – возле сел Рассоха и Кривая Гора, сообщили в ГСЧС. Там спасатели столкнулись с трудностями – большой захламленностью, которая не позволяет двигаться ни пожарной технике, ни личному составу.
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Именно при прокладке дорог к местам пожаров, спасатели и обнаружили подготовленное место поджога. Поэтому его удалось своевременно ликвидировать.
Где именно это произошло – в ГСЧС не сообщили.
Пожар в Чернобыльской зоне: главное
- О первом пожаре в Чернобыльской зоне в 2020 году стало известно 4 апреля. Тогда загорелась трава, и от нее огонь легко перекинулся на деревья.
- Более 10 дней пожарные боролись с пламенем в разных местах зоны отчуждения. Огонь быстро охватывал сотни гектаров площади. В один из моментов пожар приблизилась к Припяти и хранилищу радиоактивных отходов, остановившись в двух километрах от них.
- Вечером 13 апреля помогать спасателям начала природа – в Чернобыльской зоне начался дождь. На следующий день открытого огня уже не было.
- 16 апреля огонь возобновился. Произошло это из-за усиления ветра.
- Задержаны люди, подозреваемые в поджогах. Выяснилось, что они сжигали сухую траву, от которой огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а потом распространился на большую площадь. Один из подозреваемых сказал, что сделал это ради развлечения.
- Однако правоохранители не исключают варианта специального поджога. Поэтому экипажи Нацгвардии с помощью беспилотников днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей
- По состоянию на 22 апреля по данным наземной разведки и спутникового мониторинга очагов открытого огня не обнаружено.
- С пожарами борются 1 202 спасателя и 279 единиц техники: смотрите фото и видео, в каких условиях живут эти пожарные.
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