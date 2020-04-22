Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники виявили підготоване місце для підпалу
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Чорнобильській зоні. Та не всі епіцентри загоряння мали природний характер.
Пожежники досі борються з двома осередками вогню в Зоні відчуження – поблизу сіл Розсоха та Крива Гора, повідомили в ДСНС. Там рятувальники зіштовхнулися з труднощами – великою захаращеністю, яка не дозволяє рухатись ні пожежній техніці ні особовому складу.
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Саме під час прокладання доріг до місць пожеж, рятувальники й виявили підготовлене місце підпалу. Тож його вдалося своєчасно ліквідувати.
Де саме це сталося – в ДСНС не розповіли.
Пожежа в Чорнобильській зоні: головне
- Про першу пожежу в Чорнобильській зоні у 2020 році стало відомо 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко перекинувся на дерева.
- Понад 10 днів вогнеборці боролися з полум'ям в різних місцях Зони відчуження. Вогонь швидко охоплював сотні гектарів площі. В один з моментів пожежа наблизилася до Прип'яті та сховища радіоактивних відходів, зупинившись за два кілометри від них.
- Ввечері 13 квітня допомагати рятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ. Наступного дня відкритого вогню вже не було.
- 16 квітня вогонь поновився. Сталося це через посилення вітру.
- Затримано людей, яких підозрюють у підпалах. З’ясувалося, що вони спалювали суху траву, від якої вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу. Один із підозрюваних сказав, що зробив це заради розваги.
- Однак правоохоронці не відкидають варіанту спеціального підпалу. Тож екіпажі Нацгвардії за допомогою безпілотників вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей
- Станом на 22 квітня за даними наземної розвідки та супутниковому моніторингу осередків відкритого вогню не виявлено.
- З пожежами борються 1202 рятувальники та 279 одиниць техніки: дивіться фото і відео, в яких умовах живуть ці вогнеборці.
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