Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники виявили підготоване місце для підпалу

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Чорнобильській зоні. Та не всі епіцентри загоряння мали природний характер.

Пожежники досі борються з двома осередками вогню в Зоні відчуження – поблизу сіл Розсоха та Крива Гора, повідомили в ДСНС. Там рятувальники зіштовхнулися з труднощами – великою захаращеністю, яка не дозволяє рухатись ні пожежній техніці ні особовому складу.

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Саме під час прокладання доріг до місць пожеж, рятувальники й виявили підготовлене місце підпалу. Тож його вдалося своєчасно ліквідувати.

Де саме це сталося – в ДСНС не розповіли.

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