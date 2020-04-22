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      Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники виявили підготоване місце для підпалу

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      Пожежники виявили місце для підпалу в Чорнобильській зоні / ДСНС

      Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Чорнобильській зоні. Та не всі епіцентри загоряння мали природний характер.

      Пожежники досі борються з двома осередками вогню в Зоні відчуження – поблизу сіл Розсоха та Крива Гора, повідомили в ДСНС. Там рятувальники зіштовхнулися з труднощами – великою захаращеністю, яка не дозволяє рухатись ні пожежній техніці ні особовому складу.

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      Саме під час прокладання доріг до місць пожеж, рятувальники й виявили підготовлене місце підпалу. Тож його вдалося своєчасно ліквідувати.

      Де саме це сталося – в ДСНС не розповіли.

      Пожежа в Чорнобильській зоні: головне

      • Про першу пожежу в Чорнобильській зоні у 2020 році стало відомо 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко перекинувся на дерева.
      • Понад 10 днів вогнеборці боролися з полум'ям в різних місцях Зони відчуження. Вогонь швидко охоплював сотні гектарів площі. В один з моментів пожежа наблизилася до Прип'яті та сховища радіоактивних відходів, зупинившись за два кілометри від них.
      • Ввечері 13 квітня допомагати рятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ. Наступного дня відкритого вогню вже не було.
      • 16 квітня вогонь поновився. Сталося це через посилення вітру.
      • Затримано людей, яких підозрюють у підпалах. З’ясувалося, що вони спалювали суху траву, від якої вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу. Один із підозрюваних сказав, що зробив це заради розваги.
      • Однак правоохоронці не відкидають варіанту спеціального підпалу. Тож екіпажі Нацгвардії за допомогою безпілотників вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей
      • Станом на 22 квітня за даними наземної розвідки та супутниковому моніторингу осередків відкритого вогню не виявлено.
      • З пожежами борються 1202 рятувальники та 279 одиниць техніки: дивіться фото і відео, в яких умовах живуть ці вогнеборці.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Пожежа в Чорнобильській зоні ДСНС
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